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رقم الخبر: 277076 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 14:08 الاقسام: رياضة  
مباريات الدوري العراقي دون جمهور

مباريات الدوري العراقي دون جمهور

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة مباريات الدوري الممتاز من دون جمهور، ابتداء من الجولة التي انطلقت الأربعاء، وذلك بسبب فيروس كورونا والكشف عن بعض الإصابات في البلاد.

وقال المكلف بقيادة اتحاد الكرة في الفترة الحالية، أحمد عباس، في تصريحات نقلها موقع "الغد" العراقي: "الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إقامة مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز دون جمهور".

وأوضح: "القرار جاء بتوصية من وزير الصحة، بتجنب التجمعات، وبالتالي فنحن حريصون على صحة الجماهير الرياضية واللاعبين والكوادر التدريبية والإدارية وكل ما يخص كرة القدم العراقية".

يذكر أن مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز، انطلقت أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة كركوك بشمال العراق.

 

 

 
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