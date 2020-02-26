أعلن ممثلون عن شركة OneWeb البريطانية في روسيا أن مطار "بايكونور" الفضائي سيستقبل دفعة جديدة من الأقمار الصناعية استعدادا لإطلاقها نحو الفضاء.

وقال بيان صادر عن الشركة "في الـ 24 من فبراير الجاري إنه في تمام الساعة 1:55 بتوقيت موسكو، انطلقت طائرة من الولايات المتحدة حاملة على متنها أقمارا صناعية تابعة لمنظومة OneWeb، نحو مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، ومن المفترض أن تصل الأقمار إلى المطار في 25 فبراير".

وكان بيان سابق من الشركة قد ذكر "أن ثاني دفعة من أقمار OneWeb ستطلق للفضاء هذا العام في منتصف شهر مارس، من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، وما يزال الموعد قيد الدراسة، والشركة في انتظار الحصول على الموافقات اللازمة.

وOneWeb هي منظومة أقمار صناعية صغيرة طورت لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وأطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، أما الدفعة الثانية المكونة من 34 قمرا فأطلقت من مطار "بايكونور" الفضائي بكازاخستان في 7 فبراير الجاري، بواسطة صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b.