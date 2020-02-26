  • الأربعاء ٢ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277073 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 14:43 الاقسام: منوعات  
مطار "بايكونور" يستقبل دفعة جديدة من أقمار شركة OneWeb

مطار "بايكونور" يستقبل دفعة جديدة من أقمار شركة OneWeb

أعلن ممثلون عن شركة OneWeb البريطانية في روسيا أن مطار "بايكونور" الفضائي سيستقبل دفعة جديدة من الأقمار الصناعية استعدادا لإطلاقها نحو الفضاء.

وقال بيان صادر عن الشركة "في الـ 24 من فبراير الجاري إنه في تمام الساعة 1:55 بتوقيت موسكو، انطلقت طائرة من الولايات المتحدة حاملة على متنها أقمارا صناعية تابعة لمنظومة OneWeb، نحو مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، ومن المفترض أن تصل الأقمار إلى المطار في 25 فبراير".

وكان بيان سابق من الشركة قد ذكر "أن ثاني دفعة من أقمار OneWeb ستطلق للفضاء هذا العام في منتصف شهر مارس، من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، وما يزال الموعد قيد الدراسة، والشركة في انتظار الحصول على الموافقات اللازمة.

وOneWeb هي منظومة أقمار صناعية صغيرة طورت لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وأطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، أما الدفعة الثانية المكونة من 34 قمرا فأطلقت من مطار "بايكونور" الفضائي بكازاخستان في 7 فبراير الجاري، بواسطة صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/3599 sec