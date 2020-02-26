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رقم الخبر: 277072 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 14:43 الاقسام: منوعات  
الإعصار "دينيس" يغمر بالمياه قصر جورج كلوني

الإعصار "دينيس" يغمر بالمياه قصر جورج كلوني

تضرر قصر الممثل الأمريكي الشهير، جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين، في مقاطعة بيركشير البريطانية، جراء فيضانات ناجمة عن إعصار "دينيس"، حسبما أورت صحيفة "ديلي مايل"، يوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الممتلكات المتضررة تقدر بـ 12 مليون جنيه استرليني.

وكان كلوني دفع مبلغا قدره 7.5 مليون جنيه استرليني مقابل هذا القصر الذي اقتناه في العام 2014، واستغرقت أعمال الترميم فيه 18 شهرا إضافيا.

وكان قصر كلوني هذا قد تضرر من الفيضانات أيضا في العام 2016، عندما أسفر ارتفاع منسوب المياه في نهر التايمز نتيجة الأمطار الغزيرة عن غمر حديقة القصر بكاملها، ووصول المياه حتى أبوابه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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