  • الأربعاء ٢ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277070 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 14:41 الاقسام: منوعات  
إكتشاف مدينة مفقودة في تركيا تخفي حقائق مثيرة

إكتشاف مدينة مفقودة في تركيا تخفي حقائق مثيرة

اكتشف علماء الآثار ما يعتقدون أنها "المدينة القديمة المفقودة" التي هزمت "فريجيا"، المملكة التي حكمها الملك "ميداس".

وعثر فريق من جامعة "شيكاغو" على حجر من المدينة القديمة جنوب تركيا، يُعتقد أنه يعود إلى زهاء 1400-600 سنة قبل الميلاد.

وتبين أن الحجر يحتوي على نقوش غريبة تشبه الهيروغليفية. وقال الدكتور جيمس أوزبورن، أحد الباحثين في الدراسة: "يمكننا أن نرى أنها ما تزال تبرز من الماء، قفزنا مباشرة داخل القناة، وتوضح لنا على الفور أنها قديمة، واكتشفنا نصا مكتوبا بـ: لويان، اللغة المستخدمة في العصور البرونزية والحديدية في المنطقة".

وتشير النقوش على الحجر إلى أن المدينة هزمت "فريجيا"، المملكة التي حكمها كين ميداس، الذي يملك "لمسة ذهبية" حسبما يقال. وكُتب على الحجر: "جلبت آلهة العاصفة الملوك إلى جلالته".

ويشير التحليل الأولي إلى أن مساحة المدينة تبلغ زهاء 300 فدان، وأوضح أوزبورن: "ليس لدينا أي فكرة عن هذه المملكة، في لمحة سريعة، أصبح لدينا معلومات جديدة وعميقة عن العصر البرونزي في الشرق الأوسط".والآن، يأمل العلماء في العودة إلى الموقع لمعرفة المزيد عن المدينة القديمة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0619 sec