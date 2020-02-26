اكتشف علماء الآثار ما يعتقدون أنها "المدينة القديمة المفقودة" التي هزمت "فريجيا"، المملكة التي حكمها الملك "ميداس".

وعثر فريق من جامعة "شيكاغو" على حجر من المدينة القديمة جنوب تركيا، يُعتقد أنه يعود إلى زهاء 1400-600 سنة قبل الميلاد.

وتبين أن الحجر يحتوي على نقوش غريبة تشبه الهيروغليفية. وقال الدكتور جيمس أوزبورن، أحد الباحثين في الدراسة: "يمكننا أن نرى أنها ما تزال تبرز من الماء، قفزنا مباشرة داخل القناة، وتوضح لنا على الفور أنها قديمة، واكتشفنا نصا مكتوبا بـ: لويان، اللغة المستخدمة في العصور البرونزية والحديدية في المنطقة".

وتشير النقوش على الحجر إلى أن المدينة هزمت "فريجيا"، المملكة التي حكمها كين ميداس، الذي يملك "لمسة ذهبية" حسبما يقال. وكُتب على الحجر: "جلبت آلهة العاصفة الملوك إلى جلالته".

ويشير التحليل الأولي إلى أن مساحة المدينة تبلغ زهاء 300 فدان، وأوضح أوزبورن: "ليس لدينا أي فكرة عن هذه المملكة، في لمحة سريعة، أصبح لدينا معلومات جديدة وعميقة عن العصر البرونزي في الشرق الأوسط".والآن، يأمل العلماء في العودة إلى الموقع لمعرفة المزيد عن المدينة القديمة.