يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «الخاتمة» للمخرجين مهدي وهادي زارعي في مهرجان «بالم اسبرينغ» الدولي في امريكا.

وسيقام المهرجان بنسخته التاسعة في الفترة بين السابع والعشرين حتى الحادي والثلاثين من مارس المقبل في كاليفورنيا.

وترتكز فعاليات المهرجان على عرض الافلام الوثائقية وسيعرض «الخاتمة» خلال فعاليات المهرجان في الثامن والعشرين من مارس.

ومدة «الخاتمة» 90 دقيقة ويروي قصة فتاة افغانية ترغم على الزواج من زوج اختها وهي قاصر.