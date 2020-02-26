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رقم الخبر: 277069 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 14:40 الاقسام: ثقافة وفن  
الوثائقي الايراني «الخاتمة» يعرض في مهرجان «بالم اسبرينغ» الدولي

الوثائقي الايراني «الخاتمة» يعرض في مهرجان «بالم اسبرينغ» الدولي

يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «الخاتمة» للمخرجين مهدي وهادي زارعي في مهرجان «بالم اسبرينغ» الدولي في امريكا.

وسيقام المهرجان بنسخته التاسعة في الفترة بين السابع والعشرين حتى الحادي والثلاثين من مارس المقبل في كاليفورنيا.

وترتكز فعاليات المهرجان على عرض الافلام الوثائقية وسيعرض «الخاتمة» خلال فعاليات المهرجان في الثامن والعشرين من مارس.

ومدة «الخاتمة» 90 دقيقة ويروي قصة فتاة افغانية ترغم على الزواج من زوج اختها وهي قاصر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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