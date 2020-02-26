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رقم الخبر: 277068 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 14:40 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم «السينور» الإيراني يتأهل الى مهرجان سان دييغو

فيلم «السينور» الإيراني يتأهل الى مهرجان سان دييغو

تأهل فيلم «السينور» القصير إلى المشاركة في النسخة العاشرة من مهرجان San Diego American Mobile.

ويخرج فيلم «السينور» الإيراني إحسان معجوني، كما يهتم مهرجان سان دييغو الأمريكي بالأعمال المصورة عبر جهاز الموبايل.

فيما تقام فعاليات هذا الحدث السينمائي في الفترة بين 24 حتى 26 ابريل المقبل.

ويذكر أنه تم تصوير «السينور» بجهاز محمول وعرض أول مرة في قسم «التجربة» و«الفيلم والكتاب» الخاص بمهرجان طهران للأفلام القصيرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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