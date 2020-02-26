تأهل فيلم «السينور» القصير إلى المشاركة في النسخة العاشرة من مهرجان San Diego American Mobile.

ويخرج فيلم «السينور» الإيراني إحسان معجوني، كما يهتم مهرجان سان دييغو الأمريكي بالأعمال المصورة عبر جهاز الموبايل.

فيما تقام فعاليات هذا الحدث السينمائي في الفترة بين 24 حتى 26 ابريل المقبل.

ويذكر أنه تم تصوير «السينور» بجهاز محمول وعرض أول مرة في قسم «التجربة» و«الفيلم والكتاب» الخاص بمهرجان طهران للأفلام القصيرة.