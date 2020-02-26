حيث أفاد المكتب الثقافي التابع للشهيد إبراهيم خاني، عن طلب قنوات لبنانية وعراقية ويمنية وبعض القنوات الفضائية العربية الأخرى كسب إمتياز إطلالة الفيلم على شاشاتهم مدبلجاً بالعربية نظراً لأهمية الموضوع الذي يطرحه العمل وجذابيته.

من جانبه صرح مخرج «إبراهيمان» مجيد فرجي قائلا: فكرة العمل وقصته الرئيسية تعود إلى عودة جثمانين للشهيد إبراهيم خاني من المرتفعات العراقية، مما جعل بعض العرب والكرد في إيران وكذلك العراقيين يظفون قدسية خاصة على الشهيد وعن خلوده حياً.

وأضاف فرجي: جذابية العمل وحبكته الخاصة بهذا الشهيد الإيراني كانت سبباً في طلب العديد من القنوات والجهات العربية دبلجة الفيلم وعرضه على شاشاتها، على أمل أن يشكل عرضه صورة من صور نشر الثقافة الإيرانية وترويجها في العالمين العربي والإسلامي خاصة للمشاهدين العرب.