يشارك الفيلم الايراني «يلدا» في مهرجان برلين الدولي لیسجل اول حضور اوروبي له.

وتم عرض فيلم «يلدا» یوم الاثنين في مهرجان برلين الدولي بحضور مخرج الفیلم «مسعود بخشي» والفنانين بهناز جعفري، بابك كريمي وفرشته حسيني والذي لقي استقبالا حافلا.

وسيعرض «يلدا» في 5 عروض أخرى بالسينما من يوم 25 حتى 29 فبراير.

وتدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة "يلدا" حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.