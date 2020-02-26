  • الأربعاء ٢ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277066 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 13:51 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني «يلدا» یسجل أول حضور أوروبي له

الفيلم الايراني «يلدا» یسجل أول حضور أوروبي له

يشارك الفيلم الايراني «يلدا» في مهرجان برلين الدولي لیسجل اول حضور اوروبي له.

وتم عرض فيلم «يلدا» یوم الاثنين في مهرجان برلين الدولي بحضور مخرج الفیلم «مسعود بخشي» والفنانين بهناز جعفري، بابك كريمي وفرشته حسيني والذي لقي استقبالا حافلا.

وسيعرض «يلدا» في 5 عروض أخرى بالسينما من يوم 25 حتى 29 فبراير.

وتدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة "يلدا" حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0615 sec