الخزف المبقع والمخطط يحتوي على عدة ألوان تأتي موزعة على السطح الخزفي الأبيض على شكل أشرطة متجاورة شعاعيه تنطلق من مركز الإناء أو منتشرة على شكل بقع، وتغلب على ألوانه الأخضر المزرق والأصفر الداكن أو تأتي البقع الزرقاء منتشرة على السطح الخزفي وقد تكون صفراء بنية أو خضراء وأحياناً يتم تلوين السطح الخلفي للإناء .

خزف البريق المعدني

من أهم ما أمتاز به الخزف الإسلامي البريق المعدني، وكان أول ظهور لهذا النوع من الخزف في العصر العباسي، وقد صنع هذا الخزف من صلصال أصفر نقي يغطى بطبقة غير شفافة من ألمينا القصديرية ترسم عليها المشاهد التصويرية بالأكاسيد المعدنية بعد تسويتها للمرة الأولى، ثم تسوى مرة ثانية تسوية بطيئة في درجة حرارة أقل من الأولى وعندئذ تتحول الأكاسيد المعدنية باتحادها مع الدخان إلى طبقة معدنية رقيقة جداً ويصبح لون البريق المعدني أما ذهبياً وأما يكون كإحدى درجات البني أو الأحمر حسب التركيب الكيميائي لنوع الدهان .

أما عن المشاهد التصويرية التي وجدت على البريق المعدني فهي قد جاءت بقوام متجانس من الزخارف النباتية المحورة غير المتقنة وقد ملئت ـ الزخارف النباتية ـ بنقط مطموسة وفروع ملتوية تملأ أرضية السطح الخزفي كلهُ منتظمة تارة وغير منتظمة تارة أخرى، في حين رسمت المشاهد التصويرية الآدمية والحيوانية بأسلوب تجريدي تعبيري بحت، كما تميزت نماذج القرن الثالث الهجري باختصار مشاهدها التصويرية على المفردة الهندسية والنباتية المجردة والتكوينات الحروفية البسيطة ذات التعبيرات القوية.