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رقم الخبر: 277053 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: محليات  
وزير الصحة التركي يؤكد عدم إصابة الإيرانيين الوافدين أخيراً إلى تركيا بفيروس "كورونا"

وزير الصحة التركي يؤكد عدم إصابة الإيرانيين الوافدين أخيراً إلى تركيا بفيروس "كورونا"

أوضح وزير الصحة التركي، أنه بناء على طلب إيران، سوف نرسل أدوات تشخيص فيروس كورونا الى هذا البلد، مؤكدا على أن فحص الإيرانيين الذين يدخلون تركيا كان سلبياً في الأيام الأخيرة وأنه لم يصب أحد بفيروس كورونا.
وفقا لوكالة أنباء الأناضول، قال وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين كوجا في اجتماع للجنة العلمية لفيروس كورونا في أنقرة: إن إيران قد طلبت منا إرسال عدة تشخيص فيروس كورونا (كيت)، وسنرسلها لهم اليوم الاربعاء.
وأضاف أن اللجنة العلمية بناء على مستوى المخاطرة، ستحدد التدابير التي ستتخذها تركيا لمنع انتشار الفيروس، مضيفا: على الرغم من انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان ، فقد منعنا دخوله إلى تركيا باتخاذ تدابير فعالة.
وقال وزير الصحة التركي، أن اختبار كورونا على الركاب الذين جاءوا من إيران وكانوا تحت الحجر الصحي، كان سلبيا، لم يصاب أي من الركاب بالفيروس.
وقال إن الإيرانيين المقيمين في تركيا يمكنهم العودة إلى بلادهم ، لكن لن تكون هناك رحلة جوية من تركيا الى ايران في الوقت الحالي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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