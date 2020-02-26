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رقم الخبر: 277052 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 13:19 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف لاعبين مدى الحياة

الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف لاعبين مدى الحياة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء، أنه عاقب اثنين من لاعبي لاوس بالإيقاف مدى الحياة بسبب التلاعب في نتيجة مباراة.

وأكد الاتحاد القاري إدانة الثنائي خامفينج سايافوتي وليمبو سايسانا بالتلاعب في نتيجة مباراة بين لاوس وهونج كونج أقيمت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وذكر الاتحاد الآسيوي إنه لن يكون بوسع هذا الثنائي العمل في مجال كرة القدم مدى الحياة.

وأضاف الاتحاد في بيان: "أبلغنا اتحاد لاوس لكرة القدم بهذه القرارات، وسيطلب الاتحاد الآسيوي من الفيفا تمديد الإيقاف على المستوى الدولي أيضا في الوقت المناسب".

وتابع: "توضح أحدث عقوبة أن الاتحاد الآسيوي لديه سياسة عدم التسامح أبدا مع التلاعب في النتائج وتفرض اللوائح عقوبات قاسية".

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه لن يفصح عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي في ظل استمرار عملية تحقيقات.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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