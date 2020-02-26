حقق الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، انتصارا سهلا في مستهل مشواره ببطولة أكابولكو المكسيكية، على مواطنه بابلو أندوخار، ليتأهل إلى ثمن النهائي.

ويبحث نادال (33 عاما) عن التتويج بلقب البطولة ذات الـ500 نقطة، واستعادة صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ليخوض بطولتي إنديان ويلز وميامي للأساتذة كمصنف أول.

وسيواجه اللاعب الإسباني في ثمن النهائي، الصربي ميمور كيكمانوفيتش، صاحب الـ20 عاما، الذي أطاح بالأسترالي أليكس دي ميناور، 3-6 و6-4 و6-3.

وقال نادال عقب المباراة "الأهم هو تحقيق الانتصار بعد قضاء فترة دون منافسة.. كنت بحاجة لمباراة مثل اليوم".

وفي مباراة أخرى، فاز الألماني ألكسندر زفيريف، المرشح الثاني للقب، 7-6 (6-1) و6-1، على التايواني جاسون جونج، وسيواجه المصنف السابع عالميا في ثمن النهائي، الأمريكي تومي بول.