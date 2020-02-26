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رقم الخبر: 277050 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 13:19 الاقسام: رياضة  
رينجرز يهزم أيلاندرز في دوري هوكي الجليد
بأمريكا الشمالية ..

رينجرز يهزم أيلاندرز في دوري هوكي الجليد

سجل ميكا زيبانجاد هدفا، بعد مرور 28 ثانية من الوقت الإضافي، الليلة الماضية، ليقود نيويورك رينجرز للفوز (4-3) على نيويورك أيلاندرز، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

واعترض زيبانجاد طريق تمريرة، وسدد في مرمى الحارس سميون فارلاموف، ليمنح رينجرز انتصاره الـ11 في 14 مباراة، ويبتعد بخمس نقاط عن أيلاندرز في ترتيب القسم الشرقي.

كما سجل لرينجرز، أرتيمي بانارين وجريج مكيج وبريت هودن، وأنقذ الحارس ألكسندر جورجييف 42 محاولة على مرماه.

وفي مباريات أخرى، سجل مايك هوفمان هدفا في الفترة الثالثة، ليقود فلوريدا بانثرز للفوز 2-1 على أريزونا كايوتس.

وفاز واشنطن كابيتالز 4-3 على وينيبج جيتس بضربات الترجيح، وأحرز جون تافاريس هدفين ليفوز تورونتو مابل ليفز 4-3 على تامبا باي لايتنينج.

كما وضع كالجاري فليمز حدا لانتصارات بوسطن بروينز، بعدما انتصر 5-2، عقب هدفين من شون موناهان في الفترة الثانية.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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