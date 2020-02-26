وأكد الرئيس حسن روحاني اليوم الاربعاء، أنه لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة، وعلى المواطنين ان لاينساقوا وراء الشائعات ، موضحا ان القرار بخصوص إغلاق أو فرض أي قيود بسبب فيروس كورونا، يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

واضاف روحاني ان من حسن الحظ ان جهودا كبيرة بذلت في البلاد خلال الاسبوعين الاخيرين في مجال الوقاية والتشخيص ، الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا وكذلك في مجال العلاج.

ودعا روحاني المواطنين الى عدم الالتفات الى الشائعات ومتابعة المعلومات التي تصدرها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، موضحا ان هذه اللجنة تعلن كل ما يهم المواطنين بهذا الشأن كالاحصائيات والارقام ، اضافة الى التعليمات والتوجيهات التي ينبغي ان يطلع عليها المواطنون، كما تحدد المراكز المكلفة بتشخيص وعلاج المصابين .

في الوقت ذاته اكد الرئيس روحاني اننا قد نكون بحاجة الى اسبوع أو اسبوعين او ثلاثة للسيطرة على الفيروس مشيرا الى ان تقارير وزارة الصحة والتعليم الطبي الصادرة حتى الان تبعث على الامل.

يتبع..