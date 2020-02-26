أحرز ليبرون جيمس 40 نقطة، في أفضل حصيلة له بالموسم، ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز 118-109 على نيو أورليانز بليكانز، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف أنطوني ديفيز 21 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، كما تصدى لست محاولات من المنافس، ليحقق ليكرز فوزه السادس على التوالي.

وساهم داني جرين أيضا في الانتصار، بعدما سجل 17 نقطة، وأضاف زميله كنتافيوس كالدويل-بوب 15 نقطة.

وإلى جانب تسجيل 40 نقطة، تمكن العملاق جيمس من الاستحواذ على ثماني كرات مرتدة، وتمرير ست كرات حاسمة.

وتألق براندون إنجرام، الذي كان ضمن صفقة تبادلية في انتقال ديفيز إلى فريق جيمس، مع بليكانز وسجل 34 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، لكن فريقه خسر للمرة الثالثة أمام ليكرز، هذا الموسم.

وأنهى الشاب الواعد زيون وليامسون، في ظهوره الأول أمام ليكرز، المباراة بعدما سجل 29 نقطة، واستحوذ على ست كرات مرتدة.

ميلووكي باكس 108 – تورونتو رابتورز 97

سيتي ثاندر 124 – شيكاغو بولز 122