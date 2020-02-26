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رقم الخبر: 277045 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 12:30 الاقسام: عربيات  
مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً يمدد بموجبه العقوبات على اليمن

مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً يمدد بموجبه العقوبات على اليمن

تبنى مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2511، ويمدد بموجبه سريان نظام العقوبات الدولية الخاص بالنزاع في اليمن حتى 26 فبراير 2021.

وصوتت 13 دولة في المجلس امس الثلاثاء لصالح تبني القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وينص القرار على تمديد العقوبات ضد الشخصيات المتورطة في النزاع، وخاصة بعض القياديين في جماعة "أنصار الله" ، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021.

ويدعو القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ويحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات الخاصة بالنزاع اليمني سنويا منذ عام 2014.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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