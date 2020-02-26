أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فرض عقوبات على ثلاثة عشر فردا وكيانا في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا لتعاونهم مع ايران .

وقال بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات تفرض بموجب القانون الأمريكي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، والذي يفرض حظرا على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول.

واضاف انه تم ادراج خمسة شركات وأفراد من الصين وتركيا على قائمة العقوبات بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الإيراني .

وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن العقوبات طالت خمسة كيانات في الصين وآخر في تركيا بسبب دعمهم للبرنامج الصاروخي الإيراني، كما شملت صينيا واحدا يدعى لو دينغوين، وهو متورط أيضا في توفير مواد حساسة لبرنامج الأسلحة الباكستانية.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى بشأن باقي الكيانات والأفراد الذين تم فرض العقوبات عليهم.

وتشمل العقوبات فرض قيود على الدعم الأميركي المقدم لتلك الجهات والحد من الصادرات الأميركية إليها.