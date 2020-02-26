  • الأربعاء ٢ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277044 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 12:30 الاقسام: محليات  
عقوبات أميركية على أفراد وكيانات تعاونت مع ايران

عقوبات أميركية على أفراد وكيانات تعاونت مع ايران

أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فرض عقوبات على ثلاثة عشر فردا وكيانا في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا لتعاونهم مع ايران .

وقال بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات تفرض بموجب القانون الأمريكي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، والذي يفرض حظرا على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول.

واضاف انه تم ادراج خمسة شركات وأفراد من الصين وتركيا على قائمة العقوبات بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الإيراني .
وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن العقوبات طالت خمسة كيانات في الصين وآخر في تركيا بسبب دعمهم للبرنامج الصاروخي الإيراني، كما شملت صينيا واحدا يدعى لو دينغوين، وهو متورط أيضا في توفير مواد حساسة لبرنامج الأسلحة الباكستانية.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى بشأن باقي الكيانات والأفراد الذين تم فرض العقوبات عليهم. 

وتشمل العقوبات فرض قيود على الدعم الأميركي المقدم لتلك الجهات والحد من الصادرات الأميركية إليها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec