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رقم الخبر: 277017 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 18:58 الاقسام: دوليات  
تسجيل أول حالات إصابة بفيروس "كورونا" في النمسا وكرواتيا

تسجيل أول حالات إصابة بفيروس "كورونا" في النمسا وكرواتيا

أعلن رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت السلطات النمساوية رصد مصابين اثنين بالفيروس في مقاطعة تيرول غرب البلاد.
وقال رئيس الوزراء الكرواتي، اليوم الثلاثاء، إن المصاب نقل إلى مستشفى بالعاصمة زغرب.
وأكد وزير الصحة الكرواتي، فيلي بيروس، أن المريض عاد من مدينة ميلانو، عاصمة مقاطعة لومبارديا الإيطالية، حيث مكث هناك في الفترة 19-21 فبراير.
وفي النمسا، أوضحت سلطات مقاطعة تيرول أن أول المصابين بالفيروس في البلاد هما إيطاليان، ورجحت أنهما أصيبا أثناء سفرهما إلى لومبارديا.
وكانت وزارة الخارجية الكرواتية نصحت المواطنين بعدم السفر إلى مقاطعتي لومبارديا وفينيتو الإيطاليتين اللتين تجاوز فيهما عدد المصابين بـ"كورونا" 250 شخصا، توفي 7 منهم.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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