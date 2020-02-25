نفذت قوى العدوان الثلاثاء عملية تسلل شرق مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار بالمحافظة.

وأكد مصدر عسكري أن قوى العدوان نفذت عملية تسلل فاشلة على مواقع الجيش واللجان شرق مدينة التحيتا.

كما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان، في وقت سابق، تحصينات قتالية شرق مدينة الشباب في شارع الـ90، فيما استهدف مرتزقة العدوان مناطق متفرقة من كيلو16 بخمسة وعشرين قذيفة مدفعية.

وكان رئيس وأعضاء الوفد الوطني في لجنة إعادة الانتشار خلال لقائهم بنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كوسراك، الاثنين، قد شددوا على ضرورة أن يكون لبعثة الأمم المتحدة موقف واضح إزاء اعتداءات وانتهاكان مرتزقة العدوان لاتفاق السويد ومحاولات تفجير الأوضاع من خلال زحوفهم المتكررة على مدينة الدريهمي المحاصرة بمحافظة الحديدة.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد في 13 ديسمبر 2019، ويواصلون استهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي، كما يشنون الزحوفات ويستهدفون مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في المحافظة.

ميدانياً نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بعسير.

وأكد مصدر عسكري تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر في صفوفهم إثر عملية الإغارة في الربوعة.

وكسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، الأسبوع الماضي، زحفا لمرتزقة الجيش السعودي من مسارين في مجازة الشرقية بعسير إستمر لساعات، وكبدهم خسائر جسيمة في العديد والعتاد.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الثلاثاء، مصرعهم، وجرح آخرون في تدمير طقمين عسكريين لهم في محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير طقمين عسكريين لمرتزقة العدوان في مديرية صرواح مأرب، مؤكدا مصرع وجرح عدد من المرتزقة.