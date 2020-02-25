أعلنت السعودية، الثلاثاء، عددا من الأوامر الملكية، تشمل تغييرات في أسماء بعض الوزراء والوزارات.

وتكشف عن جهاز أمني هو الأول من نوعه

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الأوامر أقرت تعيين عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة، إلى جانب إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة من منصبه وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

وشملت الأوامر الملكية أيضا تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة، وخالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للاستثمار.

وفيما يتعلق بالتغييرات التي شملت أسماء الوزارات، فقد أشارت "واس" إلى ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كذلك نصت الأوامر الملكية على تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليصبح وزارة التجارة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

كما يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها، على الوزارات المشار إليها.

من جانب آخر كشفت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن جهاز عسكري أمني وصفته بأنه "الأول من نوعه في المملكة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن شركة "أرامكو" السعودية، وقعت عقدا مع شركة إلكترونية متقدمة لتطوير وتصنيع جهاز أمن سيبراني "صمام بيانات" الأول من نوعه في المملكة.

وأوضحت الوكالة أن هذا العقد يتزامن مع أعمال منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في دورته الخامسة، التي يتم تنظيمها في مركز الظهران الدولي للمعارض (الظهران إكسبو) بالخبر خلال الفترة من 24 - 25 فبراير/ شباط الجاري.

ويُعد جهاز "صمام البيانات" من أهم أدوات الأمن السيبراني، ويستخدم لحماية شبكات اتصالات المنشآت الحيوية من الهجمات السيبرانية، ومنع أي اختراق خارجي.

ويمكن للجهاز الأمني الجديد أن يحمي المعلومات القيمة والأنظمة الصناعية الحساسة، ويتميّز الجهاز بسهولة تركيبه وتهيئته وصيانته، وبسرعة معالجة للمعلومات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية.