أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، حدادا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.

وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك، توفي عن 91 عاما، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وقال منير ثابت، صهر مبارك، لوكالة فرانس برس، إن الرئيس المصري السابق توفي في مستشفى الجلاء العسكري شرقي القاهرة، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة.

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة، عن استعدادات جرت داخل مقبرة العائلة في منطقة المقطم شرقي القاهرة، لاستقبال الجثمان.

وتدهورت صحة الرئيس السابق على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث نقل إلى العناية المركزة، وفق ما ذكر نجله علاء مبارك على حسابه في تويتر.

وكان حسني مبارك قد تنحى عن الحكم في فبراير 2011، على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي إستمر ثلاثة عقود.

واختير مبارك، الذي عمل قائدا للقوات الجوية، نائبا للرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1975، وقضى نحو 6 سنوات في هذا المنصب.

وعقب مقتل السادات في السادس من أكتوبر 1981، شغل مبارك منصب رئيس الجمهورية.

وحكم مبارك مصر 30 عاما، إلى أن أعلن تنحيه عن السلطة بعد احتجاجات 2011، وأودع السجن لسنوات، لكنه خرج في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.

وأُدين مبارك، إلى جانب وزير داخليته حبيب العادلي، في يونيو عام 2012، وحُكم عليه بالسجن المؤبد لعدم منعه مقتل نحو 900 متظاهر خلال الاحتجاجات.

في السياق نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قبل وفاته.

وظهر مبارك، قبل وفاته، مع حفيده عمر مبارك، خلال صورة نشرها حفيده على "إنستغرام"، ونشرت الصورة مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، على أثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك ودخل بسببها إلى المستشفى.