استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء بمطار العاصمة الجزائر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الرئيس تبون تحادث مع أمير دولة قطر وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر مراسم استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ومسؤولون كبار في الدولة الجزائرية.

وكان أمير دولة قطر قد حل بتونس، الاثنين، حيث استقبله رئيس البلاد، قيس سعيد، في زيارة "تأتي تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد من دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين"، وفقا لما نقلته الرئاسة التونسية.