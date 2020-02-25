أكدت المفوضية الأوروبية أنها بدأت بإجراء اتصالات مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء من أجل تنسيق إجراءات التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة على الحدود.

وتأمل المفوضية في أن تكون هذه الإجراءات منسقة وتتناسب مع حجم المشكلة، من أجل “تجنب إجراءات متناقضة ومختلفة”، حسب كلام المتحدثة باسمها دانا سبينانت.

يتعلق الأمر هنا بقيام بعض الدول بتقليص الرحلات الجوية القادمة من الأماكن المتأثرة بالوباء، خاصة إيطاليا، وقياس حرارة القادمين منها عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين لم تتخذ دول أخرى مثل بلجيكا أي إجراء من هذا القبيل حتى الآن.

ويقر الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن عمليات المراقبة على الحدود من أجل الوقاية من خطر يهدد الأمن أو الصحة العامة تدخل في صلاحيات الدول الأعضاء، “ولكن يجب أن تكون الإجراءات مبنية على معطيات علمية وحقائق ومتناسبة مع حجم المشكلة”، حسب المتحدثة.

ويتعين على الدول أيضاً إخطار المفوضية بما تريد اتخاذه من تدابير قبل 4 أسابيع، ولكنها ” لم نتلق أي إخطار حتى الآن”، وفق المتحدثة.

ويأتي تحرك المفوضية في إطار جهود أوروبية مكثفة في محاولة لاحتواء المرض، الذي تتحفظ بروكسل على تعريفه كوباء عالمي حتى الآن، حالها حال منظمة الصحة العالمية.

هذا وقد أُرسلت اليوم بعثة متخصصة من قبل المفوضية بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية لإيطاليا لمعاينة الوضع، في حين يتأهب وزراء الصحة في إيطاليا وبعض الدول المجاورة لعقد اجتماع خاص يشارك فيه ممثلون عن الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد ” نصحت” موظفيها القادمين من المناطق المتأثرة بـ(كوفيد 19) في إيطاليا بالبقاء والعمل من منازلهم لمدة 14 ومراجعة الأطباء.