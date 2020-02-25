وأضاف الوزير محمد اسلامي، في مراسم افتتاح المرحلة الأولى من الخط السريع الذي يربط طهران بالمناطق الشمالية المطلة على بحر قزوين الثلاثاء، بأنه وخلال الفترتين الرئاسيتين للرئيس روحاني (منذ عام 2013)، تم إضافة 300 كم على شبكة الخطوط السريعة في البلاد، إذ ازدادت مسافتها بنسبة 32 بالمئة.

وحول مواصفات ومزايا المرحلة الأولى من الخط السريع المدشن، أشار اسلامي الى أنها ستقلل المسافة بنحو 60 كم بين طهران وجالوس (شمال) وتختصر الطريق زمنياً بنحو 5ر1 ساعة، فيما سيتقلص استهلاك الوقود بواقع 86 مليون لتر بنزين، وفق حسابات أولية.