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رقم الخبر: 277007 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
رحلات طهران - باكو مستمرة بصورة طبيعية

رحلات طهران - باكو مستمرة بصورة طبيعية

أعلن رئيس شركة الخطوط الجوية الآذربايجانية ان شركة "بوتا ايرويز" المملوكة لهذه الخطوط، ستواصل تسيير الرحلات بين طهران وباكو بانتظام وبشكل طبيعي ويومي، ولا تخطط لإجراء تغييرات بهذا الشأن حالياً.

وأوضح جهانغير عسكروف، في تصريح له الثلاثاء، ان مطار حيدر عليوف الدولي وبقية المطارات الآذربايجانية لا تضع أي قيود على الرحلات الجوية لشركة "ايران اير".

يذكر أن مطار حيدر عليوف الدولي شدد الإجراءات الصحية على الرحلات القادمة من ايران بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا".

 

 
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