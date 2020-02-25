أعلن النائب عن محافظة ايلام بمجلس الشورى الاسلامي، سلام أميني، انه تم افتتاح معبر مهران الحدودي مع العراق بشكل مؤقت منذ مساء الاثنين لنقل السلع التجارية.

وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس، قال النائب أميني: بسبب فيروس "كورونا" الذي تفشى في بعض مناطق البلاد قامت بعض الدول المجاورة وخاصة العراق بإغلاق معبر مهران ومنع عبور المسافرين باتجاه الأراضي العراقية. وأضاف: على الرغم من ان المواطنين التزموا بالتعليمات الصحية واتخذت السلطات الإيرانية الإجراءات الصحية اللازمة في معبر مهران الحدودي، إلا أن الجانب العراقي أغلق الحدود منذ أسبوع.

وتابع البرلماني الايراني قائلاً: بعد إجراء الإتصالات تم منذ مساء الاثنين افتتاح معبر مهران الحدودي بشكل مؤقت لنقل السلع الايرانية المصدرة الى العراق، ومن المتوقع أن تصبح حركة النقل عادية من يوم السبت المقبل. وأوضح ان إغلاق معبر مهران الحدودي تسبب في تشكيل طابور طويل من الشاحنات التي تنقل السلع المصدرة الى العراق، والتي سبق أن طلب الجانب العراقي استيرادها من ايران.