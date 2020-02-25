يحتل الجبل الأخضر في عمان مكانة خاصة في قلوب السياح فهو واحد من أجمل المعالم السياحة فيها، ويستحق أن يطلق عليه «جنة الخالق» على الأرض فهناك ترى المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الساحرة التي تسر الناظرين ويحظى الجبل الأخضر بقمة هي الأعلى بشبه الجزيرة ويجذب آلاف السياح إليه.

ويعتبر الجبل الأخضر واحدا من أجمل أماكن السياحة في عمان، ويمتاز الجبل بإرتفاعه الشاهق والذي يصل إلى 3 آلاف متر وهناك يمكنك إلتقاط أجمل الصور التذكارية من أعلى نقطة و تتمتع بالطبيعة الخلابة والطقس الممتع الجميل ويمكنك مشاهدة القمم الثلجية التي تتراكم على الجبل الأخضر بفصل الشتاء، ويمتاز الجبل بموقعه الحيوى والمميز بولاية «نزوى» بسلطنة عمان، وهناك ترى أجمل المناظر الطبيعية والهضاب بجانب عدد كبير من الأشجار وأهمها: أشجار الجوز والمشمش بالإضافة إلى أشجار «اللوز والتين».

في الجبل الأخضر، أنت على موعد مع أجمل أماكن السياحة في عمان، فهناك ترى منظر خلاب عند غروب الشمس ويمكنك إلتقاط أجمل الصور مع الزهور ذات الألوان المبهجة والتي تتواجد بكثرة على سفح الجبل .

ويعتبر الجبل الأخضر مكانا مثاليا لمحبي الهدوء والإسترخاء ولا يفوتك متعة التخييم على قمة الجبل وهو واحد من أجمل معالم السياحة في عمان التي تتيح لك ممارسة الكثير من الأنشطة الترفيهية .



