السفينة اليونانية الجانحة من أبرز مناظر جزيرة كيش الخلّابة على الساحل الغربي لهذه الجزيرة، وهذا المنظر للسفينة الجانحة التاريخية جميل جدا، حيث تسمى هذه السفينة بين أهالي المنطقة بالعروس اليونانية، وقد تحوّلت الى أفضل الأماكن السياحية في كيش.

تعتبر السفينة الجانحة، احد المعالم السياحية لجزيرة كيش. جنحت هذه السفينة في عام 1966 بالقرب من قرية (باغو). هذه السفينة صنعت في عام 1943 من قبل شركة (وليام هاملتون) في ميناء (غلاسكو).

كانت السفينة محملة بالنفط اثناء ابحارها ولها قيمة كبيرة جداً. اضطر الطاقم الى مغادرة السفينة وأفرغوا حمولتها.

بُذلت جهود كبيرة لإخراج السفينة من الماء، ولكن بعد مرور ثمانين يوما و بعد جهود مضنية بذلها المصلّح الهولندي (أورينكو) لم يتم تحقيق أية نتيجة، وفي النهاية بقيت السفينة هناك، لأن نفقات صيانتها غير مجدية.

لم يتمكن أحد حتى الآن كشف سر جنوح السفينة ومازال مصيرها تحيط به هالة من الغموض.

استمتع قليلاً بجانب هذه السفينة

الساحل الجميل لهذه المنطقة، إلى جانب السفينة اليونانية، قد خلق مشهداً جميلا للغاية ويمكن القيام بأمور ترفيهية هناك، منها: الإستمتاع بغروب الشمس بجانب السفينة اليونانية، الشمس في حالة غروب، والجو يُظلم قليلاً قليلاً، إلتقاط الصور من السفينة، الكثير من المصوّرين المحترفين يأتون الى هذا الساحل ليلتقطوا أجمل الصور.

ركوب الجمال

يوجد على ساحل الخليج الفارسي وبالقرب من السفينة اليونانية جمّالون يسمحون لك ركوب الجمال بعد دفع التكلفة المطلوبة ليضيف لك من المتعة والإثارة في الأوقات التي تقضيها هناك.

حديقة السفينة اليونانية الساحلية

كان وجود السفينة اليونانية ذريعة لإنشاء حديقة ساحلية بالقرب منها، ويضع بين يدي زائري هذه السفينة الجانحة إمكانيات متنوعة. تقع هذه الحديقة على مساحة تبلغ ستون ألف متر مربع في المحيط الساحلي لهذه السفينة وهي قيد الإنشاء، وطبعا تم افتتاح قسم منها ويشمل بناء سور وإنشاء مسرح مفتوح بمساحة تبلغ 800 مترمربع.



