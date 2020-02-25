  • الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١
  • الثلاثاء , فبراير 25, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277003 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 16:08 الاقسام: دوليات  
5 قتلى و90 مصابا في أحداث العنف في نيودلهي

5 قتلى و90 مصابا في أحداث العنف في نيودلهي

قال مسؤول كبير بأحد المستشفيات في تصريحات لرويترز يوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص على الأقل سقطوا قتلى وأصيب نحو 90 في اشتباكات شهدتها العاصمة الهندية خلال احتجاجات على قانون جديد للجنسية.
وقال الدكتور راجيش كالرا المراقب الطبي بمستشفى جورو تيج بهادور عن الاشتباكات التي دارت يوم الاثنين ”جاء البعض مصابا بأعيرة نارية“.
ودارت الاشتباكات بين آلاف من المتظاهرين المؤيدين للقانون الجديد والمعارضين له. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لكنها وجدت صعوبة بالغة في تفريق الحشود التي كانت تقذف بالحجارة.
وكان أحد أفراد الشرطة بين قتلى أحداث العنف التي نشبت قبيل أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الهندية. ومن المقرر أن يعقد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات يوم الثلاثاء في موقع يبعد بضعة كيلومترات عن مكان الاشتباكات.
ولا يزال التوتر محتدما في أجزاء من المدينة يوم الثلاثاء، وما زالت المدارس مغلقة في بعض المناطق وسط تقارير إخبارية عن وقوع اشتباكات جديدة. وكانت خمس محطات مترو على الأقل بالمدينة مغلقة.
واشتباكات الاثنين من أسوأ ما شهدته نيودلهي منذ بدء الاحتجاجات على قانون الجنسية في أوائل ديسمبر كانون الأول. والعاصمة الهندية مركز للاحتجاجات المناهضة للقانون الذي ييسر حصول غير المسلمين من ثلاث دول
مجاورة يغلب المسلمون على سكانها على الجنسية الهندية.
وأثار هذا اتهامات لمودي وحزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا بتقويض التقاليد العلمانية للهند. وينفي الحزب أي انحياز ضد الأقلية المسلمة بالبلاد والتي تضم 180 مليون نسمة، لكن المناهضين للقانون يحتجون ويعتصمون في أجزاء من نيودلهي منذ شهرين.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0605 sec