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رقم الخبر: 277002 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 15:48 الاقسام: دوليات  
اليونان.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على بناء مركز للمهاجرين

اليونان.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على بناء مركز للمهاجرين

قالت الشرطة اليونانية وشهود إن اشتباكات اندلعت على جزيرة ليسبوس في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء بين الشرطة وسكان يحتجون على بناء مركز احتجاز للمهاجرين.
وقال الشهود إن نحو 500 شخص حاولوا منع تحميل معدات ثقيلة تُنقل برفقة تعزيزات من الشرطة في ميناء استعدادا لبناء المركز على الجزيرة الواقعة في بحر إيجه.
وأعقبت ذلك اشتباكات في الشوارع وحاول السكان قطع الطريق إلى موقع البناء.
وسيتحول الموقع في ليسبوس إلى مخيم يُراقب دخوله عن كثب وسيحل محل مخيم موريا المفتوح وهو منشأة مترامية الأطراف صُممت لاستيعاب أقل من ثلاثة آلاف شخص لكنها تضم الآن أكثر من 18 ألفا من طالبي اللجوء.
وتعتزم السلطات اليونانية بناء مراكز احتجاز على جزر ليسبوس وتشيوس وساموس وكوس وليروس. والجزر قريبة من تركيا التي يأتي منها آلاف من طالبي اللجوء الذين يقصدون أوروبا كل عام.
وعبر مئات الألوف الحدود إلى أوروبا من تركيا عبر اليونان في 2015 و2016 قبل إبرام اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقهم. لكن أعداد الوافدين الجدد ارتفعت منذ سبتمبر أيلول 2019.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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