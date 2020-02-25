الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١
الثلاثاء , فبراير 25, 2020
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
5 قتلى و90 مصابا في أحداث العنف في نيودلهي
اليونان.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على بناء مركز للمهاجرين
خوفا من كورونا.. أمريكا تقلّص التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية
الصين تقدم حصيلة جديدة لضحايا كورونا.. وتطوّر لقاحاً واعداً ضد الفيروس
وفاة الشخص الرابع على متن السفينة الموبوءة في اليابان
للمزید
رقم الخبر: 277001
تاريخ النشر: شباط 25, 2020
الوقت: 15:45
الاقسام: منوعات
کاریکاتیر
الکلمات المفتاحية
کاریکاتیر
1
2
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الاخبار متعلقة
کاریکاتیر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
العثور على جرار مليئ بألسنة بشرية في منزل أستاذ جامعي في فلوريدا
اكتشاف آثار حمض نووي نوع غير معروف من البشر
کاریکاتیر
الصين تمنع تجارة الحيوانات البرية وأكلها
اكتشاف آثار حمض نووي نوع غير معروف من البشر
الالتحاق بالجامعة قد يضيف سنوات إلى عمر الفرد!
الكلاب ليست ذكية لكنها قادرة على الحب!
كلبة جندي بريطاني عثر عليها في الرقة تنقذه من ازمة نفسية
الهند توضح حجم اكتشاف الذهب في ولاية شمالية
طفل صيني يوزع الكمامات على المتسولين
أقوى رجل في أفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميا ويرفع 220 كغ
لماذا يكره اليابانيون الرقم 4؟!
العراق.. اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين
رجل مسن يتغلب على هجوم قرش بطريقة بسيطة
صورة لطفلة بعد الولادة تنظر بوجه عابس إلى الممرضة
مصر.. الكشف عن سر المومياء المجهولة في المتحف المصري
سيدة صينية تزور والدها المصاب بـ'كورونا' مرتدية لباس زرافة
اكتشاف جدران غريبة مصنوعة من عظام وجماجم البشر أسفل كاتدرائية
مشكك في (كروية الأرض) يلقى حتفه في تحطم صاروخ صنعه بيديه
قوات الفضاء الروسية تراقب منذ 12 عاما حقيبة فقدت في الفضاء
كشف أثري "مهم" في إيطاليا.. أسطورة روما
"امرأة بلا أذن".. عادة خطيرة كلفت سيدة خسارة أذنها
درس قاس ومعركة مخيفة بين لص ومسن
دراسة جديدة تكشف سر عدوانية محاربي الفايكينغ المتوحشين
أسد ينقض على طفلة.. ولكمة (هائلة) تحسم كل شيء
صور مدهشة تكشف عن (شيطان البحر) الوردي الوحيد في العالم
كوكب يمر عليه العام بأقل من 18 ساعة ويمطر بالياقوت والأحجار الكريمة
طفل يرغب في الانتحار بسبب (التنمر) على مظهره
الليزر يرسم في السماء صورا مذهلة ثلاثية الأبعاد
زواج المحارم عند المصريين القدماء.. حقيقة أم أسطورة؟
کاریکاتیر
لم تشرب الماء منذ سنة.. والنتيجة مذهلة!
(كورونا) يضرب (أبل) ويهدد سوق الـ(آيفون)
أقوى رجل في أفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميا ويرفع 220 كغ
طفل سوري يمتلك قدرات خاصة نادرة جداً
انفجار معدة طفل تناول آيس كريم النيتروجين ووالدته تروي تفاصيل المأساة
قنبلة أمريكية تشل مدينة فينيسيا
لماذا يكره اليابانيون الرقم 4؟!
العراق.. اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين
رحلة الموت من جاكرتا الى ووهان.. تعرف على المسافر الوحيد إلى'بؤرة الوباء'
هل تنبأ (المسلسل المريب) بكورونا قبل 27 عاما؟
عارضة أزياء بلا ذراعين
قرية أمريكية صغيرة تجلب الآلاف إليها للتحدث إلى الموتى
مصادرة ديك بسبب شكوى دبلوماسية يثير جدلا في الجزائر
دولة عربية ضمن أجمل 10 وجهات سياحية في العالم
الكشف عن تفاصيل قضية مقتل خادمة فلبينية بالكويت
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر