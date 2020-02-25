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رقم الخبر: 276999 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
اكتشاف آثار حمض نووي نوع غير معروف من البشر

اكتشاف آثار حمض نووي نوع غير معروف من البشر

عثر العلماء على حمض نووي لبشر أقدم من الإنسان البدائي، بحسب مقال نشرته مجلة Science Advances.

وأشارت المجلة إلى أنه في الحمض النووي لدينيسوفان ونياندرتال البالغين من العمر حوالي 700 ألف عام، توجد آثار لمجتمع غير معروف سابقًا ربما انفصل عن الأنواع الأخرى من البشر منذ حوالي مليوني عام.

كان أسلاف سكان أوراسيا العصريون على اتصال مع الناس القدامى، دينيسوفان ونياندرتال البشر البدائيون. هذا التهجين بين الأنواع هو أقدم مثال معروف في عائلة هومو.

وقال الباحثون بحسب المجلة:(لقد استطعنا أن نبين أنه قبل مئات الآلاف من السنين، كلاهما كان على اتصال مع ناس أقدم، أول من سكن أراضي أوروبا وآسيا).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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