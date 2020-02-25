بعد معاناة واضطرابات نفسية عاشها الجندي البريطاني "شون ليدلاو" نتيجة لتواجد قوات بلاده بصورة غير شرعية على الاراضي السورية تمكن الجندي من استعادة مشاعره بعد علاقة صداقة كونها مع كلبة عثر عليها تحت الانقاض في مدينة الرقة السورية..

تفاصيل القصة نشرتها الغارديان البريطانية عبر هذا الفيديو. اذ تقول ان الكلبة "باري" مرشحة مع خمسة كلاب اخرى للجائزة بسبب قصتها مع الجندي البريطاني شون.

وتضيف الصحيفة ان الجندي البريطاني فقد كلبته في فترة عودته الى بريطانيا لكنه تمكن من العثور عليها بعد رحلة بحث طويلة حيث انتقلت الكلبة من الرقة في سوريا الى الاردن ومن بعدها الى فرنسا.