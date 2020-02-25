أعلن مدير مؤسسة «بهمن سبز» المشرفة على إنشاء وتجهيز دور العروض السينمائية في إيران، أن المؤسسة سوف تحدث قريبا أول دار عرض سينمائي مكشوفة، وذلك في محافظة كردستان غرب إيران.

ومن مدينة سنندج مركز المحافظة قال سيد مصطفى حسيني للمراسلين إن البنية التحتية متوافرة في المنطقة لاستحداث أول سينما مكشوفة في مدينة سنندج.

وفي معرض حديثه حول التنمية الثقافية في محافظة كردستان أشار حسيني إلى الإمكانيات الجيدة التي يتمتع بها مجمع «بهمن» السينمائي في مدينة سنندج، مبيناً أن أولى دار عرض مكشوفة في إيران يتم إحداثها في هذا المجمع وبسعة 40 كرسيا، وسوف يتم افتتاحها حتى يونيو القادم.

كما لفت إلى إحداث صالتين أخريين بسعة 30 و40، وصالة أخرى تحت عنوان كافيه-سينما بسعة 100 كرسي، ضمن إطار تنمية مجمع بهمن السينمائي بالمدينة.

وأضاف أنه وبإحداث هذه الصالات الأربع سوف يتحول مجمع بهمن السينمائي إلى إحدى أفضل المجعات السينمائية في إيران باحتوائه على 7 صالات مجهزة بأحدث الإمكانيات.