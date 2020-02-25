بدأ عرض موسع لفيلم «إرقص معي يا جهان» من إخراج سروش صحت وإنتاج محمد رضا تخت كشيان في العديد من مدن الولايات المتحدة وأستراليا اعتبارا من هذا الأسبوع حيث لقي ترحيبا واسعا من قبل الجماهير.

واعلن آرمين ميلادي مدير مؤسسة «نافذة سينما» التي حصلت على حقوق البث الدولي للفيلم في أمريكا الشمالية وأستراليا، عن نفاد جميع تذاكر العرض الأول في المبيعات المسبقة لمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وشكر رواد السينما والمهتمون على إقبالهم الكثيف لمشاهدة هذا الفيلم .

وأضاف ميلادي انه كان يتوقع هذا الاستقبال الجيد بالنظر إلى معرفته بالجمهور ورواد السينما خارج إيران، لان الفيلم يقدم مزيجا رائعا من الدراما والكوميديا ​​في خضم قصة فلسفية على الجمهور وأشار إلى ان هذا النوع من الأفلام قليلة في السينما الإيرانية الحالية.

وأكد على ان فيلم «إرقص معي يا جهان» سوف يعرض على شاشات السينمات في مدن أمريكية مختلفة بما في ذلك لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة وسان دييغو ونيويورك وشيكاغو وست مدن أسترالية رئيسية خلال فبراير / شباط الجاري ومارس / آذار القادم.

واشار إلى عقد مشروع وتعاون مشترك بين مؤسسة «نافذة السينما» ومعهد فينيكس الثقافية في كندا ومؤسسة رؤية الفيلم ( Film Vision) الأوروبية لعرض الفيلم في نفس الفترة الزمنية الآنفة الذكر في أوروبا وكندا.

وفيلم «ارقص معي يا جهان» (جهان با من برقص) من تأليف سروش صحت وايمان صفائي، جاء في ملخصه: اصدقاء جهانغير اجتمعوا معاً في آخر عيد ميلاد له ويمثل فيه علي مصفا، جواد عزتي، هانية توسلي، بجمان جمشيدي، سياوش جراغي بور، كاظم سياحي، مهراب قاسم خاني، رامين صديقي، بهار كاتوزي، باوان افسر، شيوا بلوجي ومهيار بوربابائي.