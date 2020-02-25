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رقم الخبر: 276991 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
الهند توضح حجم اكتشاف الذهب في ولاية شمالية

الهند توضح حجم اكتشاف الذهب في ولاية شمالية

أوضحت الهند طبيعة اكتشاف الذهب في ولاية أوتار براديش بعد أن أعلنت مسؤولة حكومية العثور على مكامن بها احتياطيات تزيد على ثلاثة آلاف طن من خام الذهب، مما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت روشان جاكوب، رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش، إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت رواسب للذهب في منطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية بعد أن أجرت مسحا للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات، وذلك بحسب وكالة (رويترز).

وأضافت (وجدنا 2940 طنا في سون باهادي وفي منطقة هاردي باهادي على رواسب 646 كيلوغراما من الخام) ، مضيفة أن مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي ثلاثة غرامات في الطن الواحد من الخام.

لكن هيئة المسح الجيولوجي الهندية قالت، إن من المتوقع أن يصل إجمالي ما يمكن استخراجه من هذه المنطقة إلى نحو 160 كيلوغراما فقط.

وأضافت الهيئة في بيان أنها (لا تقدر... وجود موردا ضخما من الذهب في المكمن) .

وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريبا والذي بلغ 843 طنا سنويا في المتوسط على مدى السنوات العشر الأخيرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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