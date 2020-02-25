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|رقم الخبر: 276990
|تاريخ النشر: شباط 25, 2020
|الوقت: 14:44
|الاقسام: رياضة
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بدون حضور الجماهير ..
برنامج مباريات الاسبوع الحادي والعشرين للدوري الايراني الممتاز
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الحادي والعشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الخميس: 27/2
ماشين سازي تبريز – نساجي مازندران 15:30
فولاد خوزستان – شاهين بوشهر 16:00
غل غهر سيرجان – استقلال 16:00
ذوب اهن اصفهان – سباهان 16:15
برسبوليس – شهرخودرو 18:30
الجمعة: 28/2
سايبا – صنعت نفت ابادان 15:30
نفت مسجد سليمان – بيكان 16:00
بارس جنوبي جم – تراكتور سازي تبريز 17:30
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