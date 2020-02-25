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رقم الخبر: 276990 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 14:44 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع الحادي والعشرين للدوري الايراني الممتاز
بدون حضور الجماهير ..

برنامج مباريات الاسبوع الحادي والعشرين للدوري الايراني الممتاز

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الحادي والعشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الخميس: 27/2

ماشين سازي تبريز – نساجي مازندران  15:30

فولاد خوزستان – شاهين بوشهر  16:00

غل غهر سيرجان – استقلال  16:00

ذوب اهن اصفهان – سباهان  16:15

برسبوليس – شهرخودرو  18:30

الجمعة: 28/2

سايبا – صنعت نفت ابادان  15:30

نفت مسجد سليمان – بيكان  16:00

بارس جنوبي جم – تراكتور سازي تبريز  17:30

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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