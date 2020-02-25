بعد تفشي فايروس كورونا في بعض المدن الإيرانية، وفي إجراء احترازي أكدت وزارة الثقافة الإيرانية عن تعطيل أو تأجيل الكثير من النشاطات الثقافية، حتى إشعار آخر.

وأكد عضو مجلس العروض السينمائية النقابي في إيران محمدرضا شرفي أن المجلس قرر تعطيل جميع دور العرض السينمائي منذ يوم الأحد إلى نهاية الأسبوع، على أن يتم اتخاذ القرار لإستعادة نشاطها وفقا للظروف التي تقتضيها المصلحة العامة، وبعد تأكيد المسؤولين في شؤون الصحة في البلاد.

وأكد أن المجلس سوف يخصص لاحقا أسابيع إضافية للأفلام التي تقضي فترة عروضها لكي لا تتضرر جراء الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

كما أعلنت أمانة مهرجان «صورة العام» وفي بيان تعطيل جميع عروضها السينمائية في كافة الصالات المخصصة في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية الأسبوع.

هذا واقتصرت الأمانة على استقبال المتفرجين في معرض الصور الفوتوغرافية ضمن إطار المهرجان، في الفترة المسائية فقط.

كما وأعلن عن تأجيل نشاطات أسبوع السينما الإيطالية الذي بدأ أعماله في طهران ومجمع شيراز السينمائي وسينما لبخند بجزيرة كيش.

هذا فيما أرجئت «ليلة محمدعلي نجفي» التي كانت مقررة یوم الاحد لتكريم أحد كبار المخرجين الإيرانيين إلى زمان آخر.

وأعلن نادي «الفن والتجربة» إيقاف عروضه الأسبوعية التي كانت مقررة في طهران وإصفهان وشيراز حتى إشعار آخر.

وأمرت مستشارية الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة بتعطيل كافة الدروس الجماعية في كافة أنحاء البلاد، في المدن التي تم الإعلان عن تعطيل المدارس والجامعات فيها.