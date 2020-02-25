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رقم الخبر: 276987 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
طفل صيني يوزع الكمامات على المتسولين

طفل صيني يوزع الكمامات على المتسولين

تداول رواد مواقع التواصل فيديو، لطفل صيني صغير، يهدي رجلا فقيرا قناعا واقيا، كي يجنبه الإصابة بفيرس كورونا الشهير.

ويظهر المقطع قدوم الطفل برفقة صديقه على متن دراجة نارية وسط شارع خال من السيارات، ليتوقف بجانب الرجل ويساعده بارتداء القناع، ويعود لدراجته النارية وينطلق مجددا.

ولاقى المقطع ردود أفعال ضخمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ما قام به الطفل عملا انسانيا رائعة يعكس ثقافة شعب كامل يحارب فيروسا خطيرا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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