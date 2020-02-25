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|رقم الخبر: 276986
|تاريخ النشر: شباط 25, 2020
|الوقت: 14:46
|الاقسام: ثقافة وفن
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حرفة الفخار من أقدم الحرف الفنية والصناعية
جمالية السطوح الخزفية .. التقنيات والتنفيذ(4)
الخزف المرسوم تحت الزجاج أو فوقه ويمتاز هذا النوع من الخزف أن جميعهُ مطلي بطبقة من البطانة ذات اللون الفاتح، الأبيض أو الأزرق أو الأخضر الباهت، ثم تأتي الزخارف ذات اللون الواحد التي تكون عادةً داكنة السواد، أو كحلية أو بنية داكنة، والنوع الآخر الذي يدخل ضمن نطاق الرسم تحت الزجاج هو الخزف الذي سمي بالخزف الازرق والأسود .
أما عن الزخارف التي استعملت في الخزف المرسوم تحت الطلاء، فتمتاز بقرب العناصر النباتية المكونة للمشهد التصويري والتي تحمل لونا واحدا من الطبيعة إلى حد كبير، وفي كثير من الأحيان تقتصر المشاهد التصويرية على عنصر كتابي واحد مرسوم بأسلوب زخرفي، وكانت ترسم في الغالب على بطانة بيضاء، لإظهار الألوان المرسومة بدرجة لونية صريحة إضافة إلى توضيح العناصر الزخرفية المرسومة، ويكون الخزاف المسلم بذلك قد أخترع تقنية البطانة البيضاء المشابهة للخزف الصيني .
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