حرفة الفخار من أقدم الحرف الفنية والصناعية جمالية السطوح الخزفية .. التقنيات والتنفيذ(4) الخزف المرسوم تحت الزجاج أو فوقه ويمتاز هذا النوع من الخزف أن جميعهُ مطلي بطبقة من البطانة ذات اللون الفاتح، الأبيض أو الأزرق أو الأخضر الباهت، ثم تأتي الزخارف ذات اللون الواحد التي تكون عادةً داكنة السواد، أو كحلية أو بنية داكنة، والنوع الآخر الذي يدخل ضمن نطاق الرسم تحت الزجاج هو الخزف الذي سمي بالخزف الازرق والأسود .