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رقم الخبر: 276985 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 14:44 الاقسام: رياضة  
الامريكية أنيسيموفا تطيح بسفيتولينا من بطولة قطر للتنس

الامريكية أنيسيموفا تطيح بسفيتولينا من بطولة قطر للتنس

حققت الأمريكية الواعدة أماندا أنيسيموفا، ثالث انتصار خلال مسيرتها على منافسة من أول 10 مصنفات على مستوى العالم الإثنين بفوزها على ايلينا سفيتولينا (6-3)، و(6-3) في الدور الثاني لبطولة قطر للتنس.

وستتقابل أنيسيموفا، 18 عاما، في الدور المقبل مع سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة الثانية عالميا سابقا، أو البولندية الشابة ايجا شيونتك.

وقالت أنيسيموفا :أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية الحفاظ على تركيزي وتجنب وضع المزيد من الضغط على نفسي والاستمتاع بالمباراة. أنا سعيدة بعودتي لمستواي المعهود.

واحتفلت اليونانية ماريا ساكاري بدخول قائمة أول 20 لاعبة في التصنيف لأول مرة بالفوز على الألمانية يوليا جورجيس (6-4)، و(6-3)، وفازت ساكاري، المصنفة 15، بأول أربعة أشواط في كل مجموعة.

وقالت ساكاري البالغة من العمر 24 عاما (تملك جورجيس ضربات إرسال قوية وتقدم أداء رائعا. يتعين أن تلعب بحذر أمامها وأن تقدم أفضل مستوياتك للفوز عليها).

وتابعت (دخول قائمة أول 20 لاعبة في التصنيف حلم تحول إلى حقيقة لكني لا أرغب في التوقف عند هذه النقطة. أرى نفسي في مكانة أعلى وسأعمل على تحقيق ذلك. إنه هدف جيد لكني احتاج لمزيد من العمل لتحقيقه).

وستواجه ساكاري في الدور المقبل التشيكية تيريرا مارتينسوفا التي فازت على اليابانية ميساكي دوي في مباراة من ثلاث مجموعات.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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