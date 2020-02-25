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رقم الخبر: 276984 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ابتكار جهاز يساعد مصابي الحبل الشوكي على الحركة

ابتكار جهاز يساعد مصابي الحبل الشوكي على الحركة

ابتكر فريق من المهندسين والباحثين في مجال الصناعات الطبية بجامعة كولومبيا للهندسة، بقيادة عالم هندي، جذعاً آلياً يعمل على تحسين وظيفة الأعصاب الطرفية المتضررة جراء إصابة الحبل الشوكي.

وتتسبب إصابات النخاع الشوكي والعمود الفقري بأضرار مدمرة، تنعكس على الحركة والإحساس، وتعيق حياة الأشخاص بشكل حاد، فهي تؤدي إلى انقطاع الروابط بين الدماغ والأطراف، وتتجه سريعاً إما إلى شلل جزئي أو كلي يمنع الحركة تماماً.

وبحسب مجلة expresscomputer، يمكن استخدام الابتكار الطبي الجديد، لمساعدة وتدريب الأشخاص على استعادة الحركة الإرادية للذراعين واليدين لتحقيق نوع من التوازن. وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية وإعادة التأهيل والطب التجديدي، سونيل أغراوال (جاء تصميم وابتكار جهاز TruST خصيصاً كبديل للأفراد الذين يستخدمون الكراسي المتحركة نتيجة فقدان القدرة على الوقوف والحركة).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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