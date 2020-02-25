تمكن الخبراء والعلماء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من انتاج اول نموذج للعدة الطبية لتشخيص فايروس كورونا.

وتعتبر هذه العدة الطبية من المعدات الرئيسية لتشخيص حالات إصابة الاشخاص بمرض كورونا، وقد تم انتاجه للمرة الاولى داخل البلاد على يد خبراء وزارة الدفاع.

كما اكدت مصادر طبية ايرانية شفاء أول حالة اصابة بفايروس كورونا بعد خضوع المصاب للعلاج في مستشفى مسيح دانشوري في العاصمة طهران، كما أعلنت الحكومة الايرانية تخصيص مبلغ 530 مليار تومان لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه. واعلنت وزارة الصحة توزيع مستلزمات وقاية من فيروس كورونا على البيوت في مدينة قم المقدسة ومن المقرر ان تشمل مدن اخرى بهذه المستلزمات.