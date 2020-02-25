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رقم الخبر: 276982 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 14:44 الاقسام: رياضة  
بلو جاكتس يهزم سناتورز بدوري هوكي الجليد

بلو جاكتس يهزم سناتورز بدوري هوكي الجليد

سجل إميل بيمشتورم، قبل 25 ثانية على نهاية الوقت الإضافي ليضع كولومبوس بلو جاكتس حدا لـ 8 هزائم متتالية بفوزه (4-3) على أوتاوا سناتورز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، مساء الإثنين.

وأحرز بيمشتورم، هدفه السابع هذا الموسم مع متابعة لتسديدة زاك ورينسكي المرتدة ليحقق كولومبوس انتصاره الأول منذ 7 من فبراير/شباط.

وسجل نيكو فولينيو، هدفين، كما أحرز ستيفان ماتيو هدفا، وصنع بون جينر هدفين، مع كولومبوس.

وأنقذ الحارس إلفيس مرزليكينس 16 تسديدة من 18 محاولة على مرماه قبل أن يغادر الملعب في الفترة الثانية بسبب الإصابة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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