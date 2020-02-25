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رقم الخبر: 276979 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 14:31 الاقسام: رياضة  
هاردن يقود روكتس لتجاوز نيكس بدوري السلة الأمريكي

هاردن يقود روكتس لتجاوز نيكس بدوري السلة الأمريكي

سجل جيمس هاردن 37 نقطة، واستحوذ على 9 كرات مرتدة، وأضاف البديلان بن مكليمور 17 نقطة وأوستن ريفرز 14 نقطة ليفوز هيوستون روكتس (123-112) على نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الإثنين.

وفاز روكتس بـ8 من مبارياته العشر الأخيرة عن طريق محاصرة منافسيه بالتصويبات الثلاثية، ووسع الفارق مع نيكس إلى 25 نقطة قبل أن يهدأ إيقاعه في الربع الأخير.

وتألق هيوستون، في الجانب الهجومي، رغم غياب راسل وستبروك؛ بسبب الإصابة.

ومن بين 17 نقطة سجلها مكليمور كانت هناك 4 تصويبات ثلاثية من 9 محاولات، بينما تضمنت نقاط ريفرز الأربع عشرة 9 نقاط في الربع الثالث.

وأحرز إيريك جوردون الذي شارك بدلا من وستبروك في التشكيلة الأساسية 16 نقطة خلال 28 دقيقة قبل أن يغادر الملعب في النصف الثاني من المباراة متأثرا بآلام في الركبة.

وفاز روكتس بـ8 مباريات متتالية على نيكس الذي خسر الآن 4 مباريات على التوالي بعد فوزه باللقاءات الأربعة السابقة.

وتصدر آر.جيه باريت لاعبي نيكس وسجل 21 نقطة وأضاف جوليوس راندل 17 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

ميلووكي باكس 137 – واشنطن زيزاردز 134

لوس انجلوس كليبرز 124 – ممفيس جريزليز 97

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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