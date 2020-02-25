حظرت أحدث نسخة من تعليمات وإرشادات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على طلاب المدارس الابتدائية بإنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية ضرب الكرة بالرأس خلال التدريبات حفاظا على سلامتهم.

وذكرت اتحادات إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية في بيان يوم الاثنين إنهم أيضا وضعوا قيودا على ضرب الكرة بالرأس في الفئة العمرية بين 12 و16 عاما على أن يسرى هذا القرار على الفور.

وجاءت هذه الخطوات من جانب الاتحادات البريطانية للعبة الشعبية عقب دراسة أشرفت عليها في العام الماضي جامعة غلاسكو، حول المخاطر الصحية على اللاعبين المحترفين.

وكشفت الدراسة عن تعرض لاعبين محترفين سابقين لمخاطر أكبر للإصابة بالخرف.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن القواعد الجديدة ستطبق على الفور لكنه لن يوصي بحظر ضربات الرأس في مباريات فئات الشباب.

وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( هذه القواعد الجديدة هي تطوير لقواعدنا الحالية وستساعد المدربين والمدرسين على تقليل ضرب الكرة بالرأس والتخلص من تكرار هذه الممارسة غير الضرورية في صفوف صغار السن).