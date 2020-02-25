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رقم الخبر: 276975 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تطوير الذات وبناء الشخصية

تطوير الذات وبناء الشخصية

يسعى الأفراد بطبيعتهم إلى تطوير ذواتهم وبناء شخصيات قوية، ولكن الأمر لا يبدو سهلاً بالنسبة للجميع؛ فهناك صعوبات وتحدّيات تواجهك في طريقك إلى ذاتك، هذا الطريق المحفوف بمطبات لا يمكنك تجاوزها دون إرادة قويّة، ومعرفة كافية.

تقول الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية، إن تطوير الذات هو منهج يعمل على تنمية واكتساب أية مهارة أو معلومة أو سلوك تجعل الإنسان يشعر بالرضا والسلام الداخلي، وتعينه على التركيز على أهدافه في الحياة وتحقيقها، وتعدّه وتجهزه للتعامل مع أي عائق يمنعه من ذلك.

نصائح تطوير الذات

يوجد بعض نصائح حول تطوير الذات وبناء شخصية قوية:

- اقرأ كتاباً واحداً يومياً؛ فهذا كفيل بأن يضيف إليك الكثير من المعلومات التي قد تفيدك.

- اختر لغة من اللغات الحية وتعلمها وأتقنها؛ فمن شأن تلك الخطوة أن تزيد من إدراكك، كما أنها تبث الثقة في نفسك وتفتح لك آفاقاً جديدة.

- حاول دائماً أن يكون المنزل أمامك نظيفاً وبالأخص غرفتك؛ فهو المكان الذي تستقر فيه أغلب الوقت، ويجب أن تعوّد عينك على الترتيب والنظام.

- أحضر ورقة واكتب كل شيء تخاف منه، وابدأ في معالجة الأمور الواحد تلو الآخر.

- الاستيقاظ مبكراً، من أهم الأشياء التي يجب أن تتعود عليها، وحافظ على الإفطار مبكراً لكي تمد جسمك بما يحتاجه من طاقة.

- اطلب إبداء الرأي والمساعدة ممن حولك؛ فمن شأن هذا أن يساعدك على اكتشاف أخطائك، بالإضافة إلى حلها.

- أحضر ورقة واكتب كل الأشياء التي يجب أن تفعلها في هذا الشهر، واسع إلى أن تنجز تلك الأعمال واحداً تلو الآخر.

- حاول أن تقلع عن العادات السيئة التي من شأنها أن تؤخرك وتعوق تقدمك.

- العب بعض ألعاب الذكاء التي تزيد لديك من مهارة التفكير.

- لا تتذكر الماضي إلا بما هو حسن منه وجميل، ودع كل الأشياء السيئة خلف ظهرك، وتأكد أن الماضي لا يعود.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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