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رقم الخبر: 276970 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 13:22 الاقسام: اقتصاد  
انتاج البتروكيماويات الايرانية ينمو 1.9 بالمئة

انتاج البتروكيماويات الايرانية ينمو 1.9 بالمئة

أظهرت بيانات رسمية، تسجيل انتاج مجموعة محددة من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية نموا بنسبة 1.9 بالمئة في 10 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار 2019 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2020 عن الفترة المناظرة السابقة.

واشارت البيانات الى أن حجم الانتاج بلغ 45 مليونا و855 الف طن من البولي اثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستايرن والبولي فينيل كلرايد ويوكسي رزين والبولي كربونات والبولي اثيلين ترفتالات وستايرن بوتادين المطاط واليوريا و الامونيا وغيرها.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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