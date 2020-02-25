انتاج البتروكيماويات الايرانية ينمو 1.9 بالمئة أظهرت بيانات رسمية، تسجيل انتاج مجموعة محددة من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية نموا بنسبة 1.9 بالمئة في 10 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار 2019 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2020 عن الفترة المناظرة السابقة.