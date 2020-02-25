  • الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١
  • الثلاثاء , فبراير 25, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276966 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 13:16 الاقسام: محليات  
تفكيك عصابة اجنبية لتهریب الوقود في جنوب ايران

تفكيك عصابة اجنبية لتهریب الوقود في جنوب ايران

أعلن قائد قوات خفر السواحل بمحافظة هرمزكان (جنوب) عن ضبط سفينة قاطرة وتفكيك عصابة أجنبية لتهريب الوقود في سواحل مدينة "جاسك" المطلة على بحر عمان.

واوضح العقيد "حسين دهكي" اليوم الثلاثاء  أن تم ضبط  مليون لتر ديزل (سولار) تتجاوز قيمته 70 مليار ريال (الدولار=42 الف ريال).

واشار الى أن العملية اسفرت عن اعتقال 13 شخصا من الجنسيات الاندونيسية والسنغافورية والسينغالية  تم احالتهم للجهات القضائية المختصة.

يذكر أن عمليات تهريب الوقود شهدت رواجا مؤخرا، على خلفية تراجع سعر الريال امام العملات الاجنبية فيما تقدم الحكومة دعما للمستهلكين في البلاد.


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2398 sec