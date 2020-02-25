أعلن قائد قوات خفر السواحل بمحافظة هرمزكان (جنوب) عن ضبط سفينة قاطرة وتفكيك عصابة أجنبية لتهريب الوقود في سواحل مدينة "جاسك" المطلة على بحر عمان.

واوضح العقيد "حسين دهكي" اليوم الثلاثاء أن تم ضبط مليون لتر ديزل (سولار) تتجاوز قيمته 70 مليار ريال (الدولار=42 الف ريال).

واشار الى أن العملية اسفرت عن اعتقال 13 شخصا من الجنسيات الاندونيسية والسنغافورية والسينغالية تم احالتهم للجهات القضائية المختصة.

يذكر أن عمليات تهريب الوقود شهدت رواجا مؤخرا، على خلفية تراجع سعر الريال امام العملات الاجنبية فيما تقدم الحكومة دعما للمستهلكين في البلاد.



