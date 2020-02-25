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رقم الخبر: 276965 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: محليات  
ظريف يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

ظريف يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

تسلم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الثلاثاء نسخة من اوراق اعتماد السفير الباكستاني الجديد في إيران.

وفي بداية تسلم مهامه في طهران التقى السفير الباكستاني الجديد "رحيم حيات قريشي"  مع الوزير ظريف وقدم له نسخة من أوراق اعتماده .

وأنهى السفير الباكستاني السابق في طهران "رأفت مسعود " مهمته في نوفمبر الماضي والتقى ظريف قبل مغادرته طهران.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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